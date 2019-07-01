2019-07-01T15:33:41+03:00
Общество

«День Брянского поля - 2019» пройдет 13 июля

Агропромышленная выставка состоится уже в десятый раз
Мария Дедкова
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Каждый год выставку посещают до 10 тысяч человек.Каждый год выставку посещают до 10 тысяч человек.Фото: Елена РАКОВА
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«День Брянского поля - 2019» пройдет 13 июля в селе Кокино Выгоничского района. Агропромышленная выставка состоится в десятый раз на базе Брянского государственного аграрного университета.

Под открытым небом ведущие производители представят технику, семена, новые решения для обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая, научно-инновационные достижения и многое другое. Для гостей выставки брянские коллективы подготовили развлекательную программу.

Каждый год выставку посещают до 10 тысяч человек, в том числе официальные делегации, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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