2019-07-01T15:07:20+03:00
Общество

В Брянской области продолжают закрываться магазины местной торговой сети

В бывших «Журавлях» откроется «Пятерочка»
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Подслушано в ЖУковке".Фото: vk.com, "Подслушано в ЖУковке".
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В Брянской области продолжают закрываться магазины местной торговой сети. Жители Жуковки сообщили в соцсетях, что в городе закрылась «Свенская ярмарка». Горожане не слишком были довольным магазином, а особенно ценами в нем.

В Брянске закрылись некоторые магазины «Журавли». По словам генерального директора ООО «Журавли», компания продала право аренды федеральной торговой сети «Пятерочка». Именно эти магазины откроются в бывших «Журавлях». Это касается небольших торговых площадей. Часть помещений освободили в июне.

- Торговая сеть «Журавли» планирует совершенствовать и масштабировать сеть супермаркетов Атлас, - сказала гендиректор Светлана Самородская. - Важным направлением становится развитие собственного производства в торговой точке - прежде всего кулинарии и пекарни.

Компания «Журавли» продолжает сотрудничество с поставщиками и будет выполнять все обязательства перед партнерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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