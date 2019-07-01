Под Брянском пенсионерка на легковушке врезалась в трактор

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-01T14:29:00+03:00

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В Брянском районе 69-летняя автомобилистка на «Хендай Гетц» врезалась в трактор «Белорус». Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня в воскресенье, 30 июня, на 12-м километре трассы Брянск-Новозыбков, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Пенсионерка ехала со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Она проехала на перекрестке на красный сигнал светофора. И столкнулась с трактором, которым управлял 29-летний водитель.

Травмы получила 19-летняя пассажирка легковушки. У девушки – множественные раны лица и шеи. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили ее домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU