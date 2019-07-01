2019-07-01T13:40:42+03:00
Происшествия

Брянцы за неделю перевели мошенникам больше 700 тысяч рублей

Большинство поверили якобы сотруднику банка
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянцы за неделю перевели мошенникам 760 тысяч рублей. Большинство поверили якобы звонившему им сотруднику банка. Таким образом, люди лишились 322 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Житель Стародубского района с плохой кредитной историей решил взять деньги в долг в одной сомнительной фирме. За «пошлины и страховки» он заплатил больше 160 тысяч При похожих обстоятельствах 58 и 30 тысяч рублей тысяч рублей лишились две жительницы Клинцовского района.

По-прежнему брянцы «вызволяли из беды родственника». И перевели злоумышленникам 20 и 10 тысяч рублей. Трем брянским продавщицам звонил «директор торговой сети». Они перечислили ему 42, 34 и 6,5 тысячи рублей. Жители области переводили деньги в качестве аванса за товар. Липовые продавцы при этом исчезали.

21-летний продавец суши вез заказ «бизнесмену». Тот попросил его положить на счет 3,6 тысячи рублей. Но когда заказ доставили, оказалось, что никакого бизнесмена не существует. А 25-летняя жительница Брянска сама не заметила, как перевела мошенникам 3 тысячи рублей. Ей позвонил «представитель сотового оператора» и пообещал бонусы и денежные выплаты.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на улице Чичерина 4 июля ограничат движение
В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских
Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике
Брянская прокуратура проверит предпринимателя, в маршрутке которого в ДТП погибли три человека
В Навлинском районе 3 июля закроют переезд Синезерки
В региональном правительстве обсудили итоги работы и перспективы управления мировой юстиции Брянской области
«День Брянского поля - 2019» пройдет 13 июля
В Брянской области продолжают закрываться магазины местной торговой сети
Под Брянском пенсионерка на легковушке врезалась в трактор
В Брянске на Кургане Бессмертия у площадки для воркаута запретили ходить пешеходам
На покупку оборудования для ДК БМЗ в Брянске выделили 22,4 миллиона рублей
В ДТП в Жуковском районе травмы получили три человека
В Гордеевском районе нашли живым пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука
Брянская девушка обжаловала наказание за танец на Кургане Бессмертия
После стрельбы под Брянском в областной больнице умер один человек
В Погарском районе 16-летний подросток без прав врезался в столб
Под Брянском расстреляли автомобиль с людьми
В Володарском районе Брянска на руководителя предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
В Карачеве водитель иномарки сбил на зебре пятилетнего велосипедиста
Жительницу Стародуба подозревают в мошенничестве с пособием по безработице
Житель Погарского района пойдет под суд за попытку убить бывшую возлюбленную и ее нового кавалера
Брянские пляжные волейболистки победили на этапе первенства ЦФО