Брянцы за неделю перевели мошенникам больше 700 тысяч рублей
Брянцы за неделю перевели мошенникам 760 тысяч рублей. Большинство поверили якобы звонившему им сотруднику банка. Таким образом, люди лишились 322 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Житель Стародубского района с плохой кредитной историей решил взять деньги в долг в одной сомнительной фирме. За «пошлины и страховки» он заплатил больше 160 тысяч При похожих обстоятельствах 58 и 30 тысяч рублей тысяч рублей лишились две жительницы Клинцовского района.
По-прежнему брянцы «вызволяли из беды родственника». И перевели злоумышленникам 20 и 10 тысяч рублей. Трем брянским продавщицам звонил «директор торговой сети». Они перечислили ему 42, 34 и 6,5 тысячи рублей. Жители области переводили деньги в качестве аванса за товар. Липовые продавцы при этом исчезали.
21-летний продавец суши вез заказ «бизнесмену». Тот попросил его положить на счет 3,6 тысячи рублей. Но когда заказ доставили, оказалось, что никакого бизнесмена не существует. А 25-летняя жительница Брянска сама не заметила, как перевела мошенникам 3 тысячи рублей. Ей позвонил «представитель сотового оператора» и пообещал бонусы и денежные выплаты.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU