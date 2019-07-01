Брянцы за неделю перевели мошенникам больше 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-01T13:40:42+03:00

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Брянцы за неделю перевели мошенникам 760 тысяч рублей. Большинство поверили якобы звонившему им сотруднику банка. Таким образом, люди лишились 322 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Житель Стародубского района с плохой кредитной историей решил взять деньги в долг в одной сомнительной фирме. За «пошлины и страховки» он заплатил больше 160 тысяч При похожих обстоятельствах 58 и 30 тысяч рублей тысяч рублей лишились две жительницы Клинцовского района.

По-прежнему брянцы «вызволяли из беды родственника». И перевели злоумышленникам 20 и 10 тысяч рублей. Трем брянским продавщицам звонил «директор торговой сети». Они перечислили ему 42, 34 и 6,5 тысячи рублей. Жители области переводили деньги в качестве аванса за товар. Липовые продавцы при этом исчезали.

21-летний продавец суши вез заказ «бизнесмену». Тот попросил его положить на счет 3,6 тысячи рублей. Но когда заказ доставили, оказалось, что никакого бизнесмена не существует. А 25-летняя жительница Брянска сама не заметила, как перевела мошенникам 3 тысячи рублей. Ей позвонил «представитель сотового оператора» и пообещал бонусы и денежные выплаты.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU