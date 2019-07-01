На покупку оборудования для ДК БМЗ в Брянске выделили 22,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-01T12:49:21+03:00

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На покупку оборудования для ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска выделили 22,4 миллиона рублей. Деньги потратят на замену оборудования сцены, осветительных, звуковых и технологических приборов. Такое решение приняли депутаты областной Думы на прошлом заседании. Всего на обновление материально-технической базы учреждений культуры потратят 35,2 миллиона рублей из областного бюджета.

Напомним, ДК БМЗ в Брянске начали ремонтировать в прошлом году. В 2019-м работы продолжили. В здании реставрируют фасад. Теперь он будет исполнен в лазурно-голубом цвете. Строители меняют инженерные сети и ремонтируют зрительный зал. Здание будет оборудовано для инвалидов, а также современной противопожарной системой, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

В этом году деньги на ремонт выделили по национальному проекту «Культура». За два года на строительные работы потратят 120 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU