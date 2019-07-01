В ДТП в Жуковском районе травмы получили три человека

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-01T12:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

При столкновении микроавтобуса и легковушки в Жуковском районе травмы получили три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в воскресенье, 30 июня, на 167-м километре автодороги Орел – Брянск –Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», направлявшийся со стороны Смоленска в сторону Брянска, выехал на встречную полосу для обгона. Он столкнулся с «Рено Логан», который поворачивал налево. Машины столкнулись.

Серьезные травмы получил 52-летний водитель «Рено». С травмой головы, ушибом мозга, внутричерепной гематомой, переломом ребер, сочетанной травмой мужчину госпитализировали. 54-летняя пассажирка легковушки ушибла грудную клетку и голову. Медики отпустили пострадавшую домой с назначением лечения. В «Фольксвагене» пострадала десятилетняя девочка. Она ушибла лоб. Ее тоже отправили лечиться домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU