2019-07-01T12:30:03+03:00
Происшествия

В ДТП в Жуковском районе травмы получили три человека

Среди пострадавших – 10-летняя девочка
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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При столкновении микроавтобуса и легковушки в Жуковском районе травмы получили три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в воскресенье, 30 июня, на 167-м километре автодороги Орел – БрянскСмоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», направлявшийся со стороны Смоленска в сторону Брянска, выехал на встречную полосу для обгона. Он столкнулся с «Рено Логан», который поворачивал налево. Машины столкнулись.

Серьезные травмы получил 52-летний водитель «Рено». С травмой головы, ушибом мозга, внутричерепной гематомой, переломом ребер, сочетанной травмой мужчину госпитализировали. 54-летняя пассажирка легковушки ушибла грудную клетку и голову. Медики отпустили пострадавшую домой с назначением лечения. В «Фольксвагене» пострадала десятилетняя девочка. Она ушибла лоб. Ее тоже отправили лечиться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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