В Гордеевском районе нашли живым пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука
Мужчина блуждал в лесу
Изменить размер текста:
В Гордеевском районе нашли живым пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". Мужчина блуждал в лесу.
Напомним, Василий Слабодчук - инвалид по зрению. Он в пятницу, 28 июня, вышел из дома в селе Кузнецы и не вернулся. В понедельник, 1 июля, появилась информация, что пропавшего мужчину нашли живым.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU