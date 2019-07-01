СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-01T12:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гордеевском районе нашли живым пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". Мужчина блуждал в лесу.

Напомним, Василий Слабодчук - инвалид по зрению. Он в пятницу, 28 июня, вышел из дома в селе Кузнецы и не вернулся. В понедельник, 1 июля, появилась информация, что пропавшего мужчину нашли живым.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU