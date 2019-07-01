Брянская девушка обжаловала наказание за танец на Кургане Бессмертия
Брянская девушка обжаловала наказание за танец на Кургане Бессмертия. Адвокаты танцовщицы подали апелляцию в Брянский областной суд. Жалобу будут рассматривать 17 июля, сообщается на сайте суда.
Напомним, 22-летнюю девушку из Брянска впервые в России признали виновной в "неуважении к обществу". И оштрафовали на 30 тысяч рублей. Видео танца на смотровой площадке на Кургане Бессмертия она опубликовала в конце апреля. Многих горожан возмутило такое поведение. Пошлым танцам на памятнике не место, считают они. Есть у девушки и сторонники, которые ничего страшного в поступке девушки не увидели.
В суде танцовщица признала вину. Она сказала, что не хотела никого оскорбить и выбрала место для танца из-за красивого вида.
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ИСТОЧНИК KP.RU