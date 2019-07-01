В Погарском районе 16-летний подросток без прав врезался в столб

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-01T11:10:52+03:00

Парня отвезли в больницу с травмами

Изменить размер текста: A A

В Погарском районе 16-летний водитель иномарки врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого утра в воскресенье, 30 июня, на улице Советской в деревне Романовка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Юный автомобилист без водительских прав сел за руль «Рено Клио». Он ехал со стороны улицы Загорной, заехал на обочину и врезался в электроопору.

У водителя – травмы головы и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU