В Погарском районе 16-летний подросток без прав врезался в столб
Парня отвезли в больницу с травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Погарском районе 16-летний водитель иномарки врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого утра в воскресенье, 30 июня, на улице Советской в деревне Романовка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Юный автомобилист без водительских прав сел за руль «Рено Клио». Он ехал со стороны улицы Загорной, заехал на обочину и врезался в электроопору.
У водителя – травмы головы и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU