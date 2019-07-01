В Володарском районе Брянска на руководителя предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-01T10:20:58+03:00

О нарушении закона в прокуратуру сотрудники налоговой. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Володарском районе Брянска на руководителя опытно-конструкторского бюро по теплогенераторам завели уголовное дело за долги по зарплате.

О нарушении закона в прокуратуру сотрудники налоговой.

Оказалось, что 63 сотрудника бюро не получили зарплату за январь и февраль. Задолженность составила 3,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU