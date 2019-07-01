В Володарском районе Брянска на руководителя предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
63 сотрудника не получили 3,7 миллиона рублей
О нарушении закона в прокуратуру сотрудники налоговой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Володарском районе Брянска на руководителя опытно-конструкторского бюро по теплогенераторам завели уголовное дело за долги по зарплате.
О нарушении закона в прокуратуру сотрудники налоговой.
Оказалось, что 63 сотрудника бюро не получили зарплату за январь и февраль. Задолженность составила 3,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU