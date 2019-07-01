В Карачеве водитель иномарки сбил на зебре пятилетнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-01T10:04:05+03:00

Медики оказали малышу первую помощь и отпустили домой с назначением лечения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Карачеве на улице 50 лет Октября сбили пятилетнего ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье,30 июня, около 14.00.

По предварительной информации, маленький велосипедист ехал по пешеходному переходу, когда угодил под колеса 45-летнему водителю "Мерседес Бенц".

В ДТП, как пояснили в областной Госавтоинспекции, ребенок получил лишь ушибы. Медики оказали малышу первую помощь и отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU