Жительницу Стародуба подозревают в мошенничестве с пособием по безработице

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-01T09:52:53+03:00

По версии следствия, женщина вышла на работу, но продолжала получать деньги

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На жительницу Стародуба завели уголовное дело за мошенничество с выплатами.

По версии следствия, устроившись на работу, горожанка продолжила получать пособие по безработице.

- Женщина встала на учет, но в это же время заключила трудовой договор с индивидуальным предпринимателем и устроилась продавцом в магазин, - рассказывают подробности в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом она незаконно получила за 9,5 месяцев чуть больше 53 тысяч рублей.

Теперь горожанку ждет уголовное разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU