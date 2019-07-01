Житель Погарского района пойдет под суд за попытку убить бывшую возлюбленную и ее нового кавалера

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-01T11:24:49+03:00

По версии следствия, злоумышленник устроил пожар и закрыл своих жертв

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В Погаре будут судить жителя села Борщово, который попытался убить бывшую возлюбленную и ее нового ухажера.

По версии следствия, 27 марта пьяный мужчина из-за обиды на свою бывшую девушку, которая встречалась с его дядей, устроил пожар. 27-летний злоумышленник вошел в дом своего родственника и, увидев возлюбленных спящими на диване, поджег спичками куртку и одеяло и положил их возле дивана. Дождавшись, когда разгорится пламя, он вышел из комнаты, а металлической трубой подпер дверь.

К счастью, возлюбленные успели выбраться из горящей комнаты, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU