Брянские пляжные волейболистки победили на этапе первенства ЦФО

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-01T11:31:54+03:00

К слову, в прошлом году пара брянских девушек оказалась лучшей по итогам всех этапов первенства ЦФО. Инна Толчина и Кристина Костикова в центре. Фото: БГСК "Спартак"

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Брянские волейболистки-пляжницы выиграли домашний этап первенства ЦФО.

Соревнования проходили на центральном пляже Брянска в Бежицком районе с 28 по 30 июня. Наибольшего успеха добились девушки. Инна Толчина и Кристина Костикова стали первыми.

К слову, в прошлом году именно эта оказалась лучшей по итогам всех этапов первенства ЦФО, сообщает БГСК "Спартак".

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ИСТОЧНИК KP.RU