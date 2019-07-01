Брянские пляжные волейболистки победили на этапе первенства ЦФО
Соревнования проходили в нашем городе
К слову, в прошлом году пара брянских девушек оказалась лучшей по итогам всех этапов первенства ЦФО. Инна Толчина и Кристина Костикова в центре. Фото: БГСК "Спартак"
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Брянские волейболистки-пляжницы выиграли домашний этап первенства ЦФО.
Соревнования проходили на центральном пляже Брянска в Бежицком районе с 28 по 30 июня. Наибольшего успеха добились девушки. Инна Толчина и Кристина Костикова стали первыми.
К слову, в прошлом году именно эта оказалась лучшей по итогам всех этапов первенства ЦФО, сообщает БГСК "Спартак".
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ИСТОЧНИК KP.RU