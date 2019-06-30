2019-06-30T16:50:05+03:00
Общество

Четырем брянским селам и деревням присвоили почетные звания

Грамоты вручили артист Василий Лановой и Герой Советского Союза Иван Кашин
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Четырем селам, поселкам и деревням в Брянской области присвоили почетное звание. Грамоты торжественно вручили в День партизан и подпольщиков 29 июня на Партизанской поляне. Представителей населенных пунктов поздравили народный артист России Василий Лановой и Герой Советского Союза Иван Кашин.

Звание «Село партизанской славы» получили село Салтановка Навлинского района и Игрицкое Комаричского района, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Почетное звание «Поселок партизанской славы» присвоили поселку Дубровка Дубровского района. А деревне Старокрасная Слобода Почепского района - «Населенный пункт партизанской славы».

С Партизанской поляны ветераны и юнармейцы доставили почетные грамоты в населенные пункты, которым присвоили звания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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