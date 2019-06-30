СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-30T16:37:38+03:00

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В Гордеевском районе ищут пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука. Мужчина ушел из дома в селе Кузнецы в пятницу, 28 июня. С тех пор не возвращался. Пропавший нуждается в медицинской помощи, он инвалид по зрению. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы Василия Слабодчука: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, залысины, голубые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю ветровку, темно-синие спортивные штаны, рубашку с коротким рукавом в черно-красную клетку, черную кепку, обут - в черные сланцы.

Если вы видели пропавшего, сообщите полицейским или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU