2019-06-30T16:37:38+03:00
Общество

В Гордеевском районе ищут пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука

Мужчина - инвалид по зрению
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Гордеевском районе ищут пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука. Мужчина ушел из дома в селе Кузнецы в пятницу, 28 июня. С тех пор не возвращался. Пропавший нуждается в медицинской помощи, он инвалид по зрению. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы Василия Слабодчука: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, залысины, голубые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю ветровку, темно-синие спортивные штаны, рубашку с коротким рукавом в черно-красную клетку, черную кепку, обут - в черные сланцы.

Если вы видели пропавшего, сообщите полицейским или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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