В Брянске положили новый асфальт на тротуаре на улице Костычева

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-30T15:28:13+03:00

Горожане жаловались на качество еще не доделанной пешеходной дорожки

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В Брянске в воскресенье, 30 июня, положили новый асфальт на тротуарах на улице Костычева. Работы еще идут. До этого строители сделали перерыв в работе из-за дождей.

Горожане возмущались в соцсетях качеством еще не доделанной пешеходной дорожки. Строители укладывали старый асфальт под чистовой слой. По нему проезжал каток. Местные жители подумали, что тротуар готов.

Много лет тротуара на улице Костычева не было: старый давно разрушился. И дорожка в распутицу превращалась в непроходимое месиво.

Горожане обращают внимание и на ремонт других улиц в Брянске. На улице Советской тротуар не ограничили бордюром. На улице Горбатова сделали заезды для колясок и велосипедов не во всю ширину дорожки.

Фото: vk.com, Партизанчег Окопкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU