У кафедрального собора в Брянске установили светофор с кнопкой
Фотографии появились в соцсетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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У кафедрального собора на проспекте Ленина в Брянске установили новый светофор с кнопкой. Он появился вместо "зебры". Фотографии светофора опубликовали в соцсетях.
Напомним, после капитального ремонта на проспекте Ленина не будет нерегулируемых пешеходных переходов. "Зебру" у собора с другой стороны ликвидируют. На остальных переходах появятся такие же светофоры. Их оборудуют на площади Ленина и у остановки "Гостиница Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU