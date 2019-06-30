2019-06-30T11:40:42+03:00
Общество

У кафедрального собора в Брянске установили светофор с кнопкой

Фотографии появились в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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У кафедрального собора на проспекте Ленина в Брянске установили новый светофор с кнопкой. Он появился вместо "зебры". Фотографии светофора опубликовали в соцсетях.

Напомним, после капитального ремонта на проспекте Ленина не будет нерегулируемых пешеходных переходов. "Зебру" у собора с другой стороны ликвидируют. На остальных переходах появятся такие же светофоры. Их оборудуют на площади Ленина и у остановки "Гостиница Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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