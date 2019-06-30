ДТП с бензовозом в Брянске устроил пьяный водитель легковушки
Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось рано утром в субботу, 29 июня, на бульваре 50 лет Октября в Брянске. Аварию устроил пьяный 25-летний водитель ВАЗ-21099, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Автомобилист ехал со стороны улицы Институтской в сторону улицы Камозина. Он не уступил дорогу грузовику «Вольво», который двигался по улице Брянской Пролетарской дивизии в сторону Ульянова. Машины столкнулись.
Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. Автомобилист сломал позвоночник. 25-летний пассажир легковушки также сломал позвоночник и ребра. Пострадавших госпитализировали.
44-летний водитель бензовоза не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU