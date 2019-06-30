2019-06-30T10:55:35+03:00
Происшествия

ДТП с бензовозом в Брянске устроил пьяный водитель легковушки

В автоаварии травмы получили два человека
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось рано утром в субботу, 29 июня, на бульваре 50 лет Октября в Брянске. Аварию устроил пьяный 25-летний водитель ВАЗ-21099, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны улицы Институтской в сторону улицы Камозина. Он не уступил дорогу грузовику «Вольво», который двигался по улице Брянской Пролетарской дивизии в сторону Ульянова. Машины столкнулись.

Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. Автомобилист сломал позвоночник. 25-летний пассажир легковушки также сломал позвоночник и ребра. Пострадавших госпитализировали.

44-летний водитель бензовоза не пострадал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У кафедрального собора в Брянске установили светофор с кнопкой
В Мглинском районе ВАЗ съехал в кювет: пострадали два человека
В Брянской области нашли живым пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто
В Брянске прекратят ходить маршрутки №29
В Брянске спасли 8-летнего мальчика с двускатной крыши пятиэтажки
В Брянской области ищут пропавшую 31-летнюю Анжелику Лучезарную
В Брянск на День партизан и подпольщиков приехал Василий Лановой
25-летний водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Погарском районе
Брянцам запретили пасти скот у государственной границы
В Дубровском районе пьяный водитель «семерки» вылетел в кювет
В Брянске легковушка столкнулась с бензовозом: есть пострадавшие
В Брянске брошенную в мешке в лесу овчарку забрали на службу кинологи
С 1 июля в Брянской области вырастет плата за электроэнергию
В Брянске готовят здание для центра «Сириус»
Брянский футбольный клуб "Динамо" получит поддержку от правительства