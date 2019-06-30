2019-06-30T09:56:54+03:00
Общество

В Брянске прекратят ходить маршрутки №29

Предприниматели подали заявление в мэрию города
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Брянский автобус".Фото: vk.com, "Брянский автобус".
Изменить размер текста:

В Брянске прекратят ходить ПАЗики по маршруту №29 «Школа №61 – улица Чернышевского». В начале июня предприниматель Андрей Гросс подал в мэрию заявление о прекращении перевозок по этому маршруту. Индивидуальному предпринимателю было выдано 17 карт маршрута. Но горожане в последнее время не видели этих автобусов на улицах города.

В апреле заявление о прекращении перевозок подал индивидуальный предприниматель Киселев. Брянская городская администрация подала в суд на предпринимателя за нарушение условий перевозок. Его четыре машины продолжат выходить на линии до 22 июля, сообщают в группе «Брянский автобус». После этого, если маршрут №29 не выиграет другой перевозчик, он исчезнет с городских улиц. Сейчас его заменяет муниципальный автобус №31.

Андрей Гросс отказался также выполнять рейсы по маршруту №42 «Бульвар Щорса - поликлиника БАЗ». Предпринимателю было выдано 13 карт маршрута. Но маршрутка продолжит ходить, так как основным перевозчиком является другой предприниматель.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У кафедрального собора в Брянске установили светофор с кнопкой
В Мглинском районе ВАЗ съехал в кювет: пострадали два человека
ДТП с бензовозом в Брянске устроил пьяный водитель легковушки
В Брянской области нашли живым пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто
В Брянске спасли 8-летнего мальчика с двускатной крыши пятиэтажки
В Брянской области ищут пропавшую 31-летнюю Анжелику Лучезарную
В Брянск на День партизан и подпольщиков приехал Василий Лановой
25-летний водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Погарском районе
Брянцам запретили пасти скот у государственной границы
В Дубровском районе пьяный водитель «семерки» вылетел в кювет
В Брянске легковушка столкнулась с бензовозом: есть пострадавшие
В Брянске брошенную в мешке в лесу овчарку забрали на службу кинологи
С 1 июля в Брянской области вырастет плата за электроэнергию
В Брянске готовят здание для центра «Сириус»
Брянский футбольный клуб "Динамо" получит поддержку от правительства