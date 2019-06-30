В Брянске прекратят ходить маршрутки №29

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-30T09:56:54+03:00

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В Брянске прекратят ходить ПАЗики по маршруту №29 «Школа №61 – улица Чернышевского». В начале июня предприниматель Андрей Гросс подал в мэрию заявление о прекращении перевозок по этому маршруту. Индивидуальному предпринимателю было выдано 17 карт маршрута. Но горожане в последнее время не видели этих автобусов на улицах города.

В апреле заявление о прекращении перевозок подал индивидуальный предприниматель Киселев. Брянская городская администрация подала в суд на предпринимателя за нарушение условий перевозок. Его четыре машины продолжат выходить на линии до 22 июля, сообщают в группе «Брянский автобус». После этого, если маршрут №29 не выиграет другой перевозчик, он исчезнет с городских улиц. Сейчас его заменяет муниципальный автобус №31.

Андрей Гросс отказался также выполнять рейсы по маршруту №42 «Бульвар Щорса - поликлиника БАЗ». Предпринимателю было выдано 13 карт маршрута. Но маршрутка продолжит ходить, так как основным перевозчиком является другой предприниматель.

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ИСТОЧНИК KP.RU