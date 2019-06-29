2019-06-29T22:15:59+03:00
Происшествия

В Брянске спасли 8-летнего мальчика с двускатной крыши пятиэтажки

Ребенка сняли с высоты спасатели
Марина АНТОНОВА
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ФОто: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.ФОто: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянске спасатели сняли с крыши пятиэтажного дома восьмилетнего мальчика. В МЧС позвонили очевидцы днем в субботу, 29 июня. Они рассказали о ребенке, который находился на двускатной крыше в одном из домов в Советском районе.

- На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №1 и поисково-спасательного отряда, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Они проникли на крышу через чердак и сняли ребенка.

Школьника передали матери целым и невредимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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