В Брянской области ищут пропавшую 31-летнюю Анжелику Лучезарную

29 Июнь 21:49 2019-06-29T21:50:16+03:00

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В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 31-летнюю Анжелику Лучезарную. Женщина живет в поселке Комаричи. С 29 июня родные не знают, где она находится. Она может быть в Брянске. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсети.

Приметы Анжелики Лучезарной: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, желтые волосы, серые глаза. Носит очки. Была одета в бледно-бирюзовую кофту, розовые спортивные штаны, обута в светло-розовые босоножки.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU