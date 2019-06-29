В Брянск на День партизан и подпольщиков приехал Василий Лановой
В Брянск на День партизан и подпольщиков 29 июня приехал Василий Лановой. Он участвовал также в Международном фестивале «Славянское единство», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
На вокзале артиста встретили юнармейцы и подарили ему букет цветов. В субботу Василий Лановой побывал в одном из детских оздоровительных лагерей Брянской области.
На фестиваль «Славянское единство» также приехали представители Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Белоруссии. В тот же день поселки и села Брянской области получили почетные звания «Партизанской славы».
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ИСТОЧНИК KP.RU