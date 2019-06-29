2019-06-29T17:21:06+03:00
Общество

В Брянск на День партизан и подпольщиков приехал Василий Лановой

Артист побывал в детском оздоровительном лагере
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянск на День партизан и подпольщиков 29 июня приехал Василий Лановой. Он участвовал также в Международном фестивале «Славянское единство», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На вокзале артиста встретили юнармейцы и подарили ему букет цветов. В субботу Василий Лановой побывал в одном из детских оздоровительных лагерей Брянской области.

На фестиваль «Славянское единство» также приехали представители Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Белоруссии. В тот же день поселки и села Брянской области получили почетные звания «Партизанской славы».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25-летний водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Погарском районе
Брянцам запретили пасти скот у государственной границы
В Дубровском районе пьяный водитель «семерки» вылетел в кювет
В Брянске легковушка столкнулась с бензовозом: есть пострадавшие
В Брянске брошенную в мешке в лесу овчарку забрали на службу кинологи
С 1 июля в Брянской области вырастет плата за электроэнергию
В Брянске готовят здание для центра «Сириус»
Брянский футбольный клуб "Динамо" получит поддержку от правительства
На выходных в Володарском районе Брянска ограничат движение
На станции в Выгоничах открыли музей, посвященный брянским партизанам
За неделю клещи покусали 87 брянцев
В Брянской области появится памятник лесникам-партизанам
На БМЗ внедрена современная система подачи смеси защитных газов на сварочные посты
Жительница Погарского района пойдет под суд за смерть возлюбленного
Брянских ветеранов-подпольщиков поздравили с наступающим праздником
В Брянскую область под видом пива и минералки пытались провезти польские яблоки
В этом году в Брянской области отремонтируют 289 многоэтажек
За шесть лет в Брянской области из аварийных домов переселят 2054 жильца
Жителя Брянской области будут судить за мошенничество в Москве
В Брянске начали ремонтировать четыре общественные территории
В Брянской области ищут пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто
Житель Стародубского района угнал у приятеля авто и врезался в дерево
Брянских автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах 30 июня
Житель Дятьковского района обчистил банковский счет новой знакомой
За хорошее поведение брянских заключенных награждают отпуском домой
У брянца по ошибке списали долги его тезки
Полиции удалось установить личности погибших в ДТП на трассе под Брянском
85 брянских выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов