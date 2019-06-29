25-летний водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Погарском районе

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-29T15:43:22+03:00

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В Погарском районе «Фольксваген Гольф» съехал в кювет и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра в пятницу, 28 июня, на 26-м километре дороги Брянск - Новозыбков - Погар, сообщают в областной Госавтоинспекции.

25-летний автомобилист ехал со стороны Погара в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина вылетела в кювет слева и перевернулась.

Водитель получил травму головы, ушиб мозга, сочетанную травму и посттравматический шок. Молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU