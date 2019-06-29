2019-06-29T09:59:55+03:00
Происшествия

В Брянске легковушка столкнулась в бензовозом: есть пострадавшие

Автоавария случилась рано утром 29 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Виктор Фролов.Фото: vk.com, Виктор Фролов.
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В Бежицком районе Брянска автомобиль ВАЗ столкнулся с бензовозом. Об автоаварии на улице 50 лет октября сообщили спасателям в 4.50 в субботу, 29 июня. На место выехали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Спасатели смывали разлитое по дороге топливо.

В автоаварии пострадали люди, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Очевидцы пишут, что травмы могли получить двое мужчин.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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