В Брянске легковушка столкнулась в бензовозом: есть пострадавшие
Автоавария случилась рано утром 29 июня
Фото: vk.com, Виктор Фролов.
Изменить размер текста:
В Бежицком районе Брянска автомобиль ВАЗ столкнулся с бензовозом. Об автоаварии на улице 50 лет октября сообщили спасателям в 4.50 в субботу, 29 июня. На место выехали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Спасатели смывали разлитое по дороге топливо.
В автоаварии пострадали люди, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Очевидцы пишут, что травмы могли получить двое мужчин.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU