СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-29T09:49:24+03:00

Об этом сообщили зоозащитники в соцсети

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В Брянске брошенную в мешке в лесу овчарку забрали на службу кинологи. Об этом сообщили в группе зоозащитников в социальной сети.

О том, что собаку нашли позади жилых домов в одном из поселков Брянского района, сообщили активисты утром в пятницу, 28 июня. На тот момент животное находилось на передержке третьи сутки. Уже вечером в пятницу стало известно, что овчарку забрали.

Сообщали ли волонтеры в полицию, чтобы найти хозяина собаки, неизвестно. Вечером в группе появилось сообщение, что овчарка похожа на собаку, которую украли у владельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU