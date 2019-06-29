2019-06-29T09:22:49+03:00
Общество

С 1 июля в Брянской области вырастет плата за электроэнергию

Летом она подорожает больше всего из услуг ЖКХ
Марина АНТОНОВА
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В городе в домах с газовыми плитами киловатт будет стоить 3,79 рубля.В городе в домах с газовыми плитами киловатт будет стоить 3,79 рубля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С 1 июля в Брянской области на 3,5 процента вырастет плата за электроэнергию. Летом она подорожает больше всего из услуг ЖКХ. Плата за отопление увеличится в среднем на 1,96%, за газ - на 2,9%, за холодную воду – на 1,96%, а за горячую – на 1,92%.

Городское населения, проживающее в домах с газовыми плитами, будет платить за свет 3,79 рубля на киловатт – это на 13 копеек больше, чем раньше. В домах с электроплитами будут платить 2,65 рубля. В садоводческих обществах и юридических фирмах – 3,22 рубля. Жители региона получат квитанции с новым расчетом только в августе, сообщают на сайте поставщика услуги.

В целом цены на «коммуналку» вырастут на 2 процента, а по итогам года – на 3,7 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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