В Брянске готовят здание для центра «Сириус»
В Брянске для центра одаренных детей «Сириус» передали здание в Бежицком районе. Оно находится по адресу улица Протасова, 1. Здание теперь находится в областной собственности. Такое решение приняли городские депутаты на очередном заседании горсовета.
Здание принадлежало Брянскому техникуму машиностроения и радиоэлектроники. В 2016 году в безвозмездное пользование его отдали Городскому лицею №2. Но общеобразовательное учреждение там так и не открылось. Теперь в нем будет располагаться «Брянский Сириус».
В центре будет обучаться около 100 детей. На реконструкцию и оборудование потратят 100 миллионов рублей. «Сириус» должен открыться в сентябре следующего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU