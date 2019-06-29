В Брянске готовят здание для центра «Сириус»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-29T09:08:15+03:00

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В Брянске для центра одаренных детей «Сириус» передали здание в Бежицком районе. Оно находится по адресу улица Протасова, 1. Здание теперь находится в областной собственности. Такое решение приняли городские депутаты на очередном заседании горсовета.

Здание принадлежало Брянскому техникуму машиностроения и радиоэлектроники. В 2016 году в безвозмездное пользование его отдали Городскому лицею №2. Но общеобразовательное учреждение там так и не открылось. Теперь в нем будет располагаться «Брянский Сириус».

В центре будет обучаться около 100 детей. На реконструкцию и оборудование потратят 100 миллионов рублей. «Сириус» должен открыться в сентябре следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU