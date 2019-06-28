2019-06-28T18:20:44+03:00
Общество

На выходных в Володарском районе Брянска ограничат движение

Строители будут прокладывать водоотводные трубы
Елена РАКОВА
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В субботу, 29 июня, в Володарском районе Брянска с 9.00 до 20.00, а также в воскресенье, 30 июня с 9.00 до 20.00 ограничат движение.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, проехать нельзя будет на улице Абашева на участке от улицы Мичурина до границы города Брянска.

Ограничение для движения транспорта вводят из-за прокладки водоотводных железобетонных труб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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