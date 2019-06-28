На выходных в Володарском районе Брянска ограничат движение
Строители будут прокладывать водоотводные трубы
Изменить размер текста:
В субботу, 29 июня, в Володарском районе Брянска с 9.00 до 20.00, а также в воскресенье, 30 июня с 9.00 до 20.00 ограничат движение.
Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, проехать нельзя будет на улице Абашева на участке от улицы Мичурина до границы города Брянска.
Ограничение для движения транспорта вводят из-за прокладки водоотводных железобетонных труб.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU