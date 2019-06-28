За неделю клещи покусали 87 брянцев

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-28T17:06:27+03:00

С начала весны специалисты выявили 25 паразитов-переносчиков болезней. Фото: Артем ЛЕНЦ

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В Брянской области за неделю, с 20 по 27 июня, с укусами клещей к врачам обратились 87 брянцев. Пострадали от паразитов 17 детей.

Специалисты продолжают отслеживать эпидемиологическую обстановку. На анализ сдали 263 кровососа. Из них 25 оказались переносчиками инфекций.

Те, кто не хотят подхватить заразу, делают прививки. К 28 июня вакцину от вирусного энцефалита получили 104 человека, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Чтобы клещи не селились в парках и скверах, их территории обрабатывают. К настоящему времени специалисты обработали 523 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU