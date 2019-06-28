Брянских ветеранов-подпольщиков поздравили с наступающим праздником

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-28T16:00:54+03:00

К слову, в Советском районе проживают 118 ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе - 6 партизан и подпольщиков. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Им вручили открытки, цветы и подарки

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29 июня в Брянской области будут отмечать День партизан и подпольщиков. В преддверии праздника власти Брянска решили поздравить ветеранов, которые сражались в партизанских отрядах.

Открытки, цветы и подарки вручили: Сергею Карпекину, Евдокии Лемаевой, Нине Евсеевой, Лидии Захаренковой, Александре Матющенковой, Анне Булатной.

К слову, в Советском районе проживают 118 ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе - 6 партизан и подпольщиков, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Всего в Брянской области в годы Великой Отечественной войны действовали 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось больше 60 тысяч бойцов.

С 2010 года законом Брянской области утвердили почетные звания региона: город, поселок, село партизанской славы. Они присвоены уже 23 населенным пунктам Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU