В Брянскую область под видом пива и минералки пытались провезти польские яблоки
Брянская фирма пыталась провезти через границу польские яблоки под видом пива и минеральной воды.
Таможенники остановили две фуры в пункте пропуска "Красный Камень". В сопроводительных документах значились напитки, но при досмотре обнаружили фрукты.
- Происхождение яблок пытались скрыть: на деревянных поддонах спилили клейма с информацией о производителе товара, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. – Также частично с ящиков сорвали этикетки, но оставшаяся маркировка свидетельствовала о польском происхождении фруктов.
Польша относится к тем странам, из которых ввоз продуктов запрещен. Поэтому фрукты уничтожат.
На брянскую фирму, которая попыталась обмануть таможенников, завели административное дело. Теперь ей грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.
К слову, фирму уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU