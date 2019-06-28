2019-06-28T15:44:00+03:00
Общество

В Брянскую область под видом пива и минералки пытались провезти польские яблоки

Машины с грузом задержали у границы
Мария Дедкова
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К слову, фирму уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.К слову, фирму уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Брянская фирма пыталась провезти через границу польские яблоки под видом пива и минеральной воды.

Таможенники остановили две фуры в пункте пропуска "Красный Камень". В сопроводительных документах значились напитки, но при досмотре обнаружили фрукты.

- Происхождение яблок пытались скрыть: на деревянных поддонах спилили клейма с информацией о производителе товара, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. – Также частично с ящиков сорвали этикетки, но оставшаяся маркировка свидетельствовала о польском происхождении фруктов.

Польша относится к тем странам, из которых ввоз продуктов запрещен. Поэтому фрукты уничтожат.

На брянскую фирму, которая попыталась обмануть таможенников, завели административное дело. Теперь ей грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

К слову, фирму уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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