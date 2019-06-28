2019-06-28T15:26:39+03:00
Общество

В этом году в Брянской области отремонтируют 289 многоэтажек

Работы будут вести за чет самих жильцов
Мария Дедкова
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В этом году размер минимального взноса на капитальный ремонт остается без изменений.В этом году размер минимального взноса на капитальный ремонт остается без изменений.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В этом году в Брянской области отремонтируют 289 многоквартирных домов. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона.

В Брянской области действует долгосрочная программа капитального ремонта. Она рассчитана на 29 лет, с 2014 по 2043 годы.

В нее вошли 6 288 многоквартирных домов, в которых проживает 558 640 человек..

В этом году работы пройдут в 289 домах. 247 заменят крыши, в 24 - инженерные сети, в 13 - лифты, в 5 -фасады, в 20- поставят счетчики.

В этом году размер минимального взноса на капитальный ремонт остается без изменений: 6,05 рублей за один квадратный метр для домов без лифтов, 6,5 рублей - для домов с лифтами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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