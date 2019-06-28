Жителя Брянской области будут судить за мошенничество в Москве

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-28T13:50:26+03:00

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В Москве на скамье подсудимых оказался 39-летний житель брянского Новозыбкова. Мужчину обвиняют в мошенничестве. По мнению следователей, брянец прикарманил передачу, которую его попросили довезти на поезде до белорусской станции "Дрогичин".

- По версии следствия, когда житель Новозыбкова ожидал посадки в поезд "Москва-Гомель" на платформе Белорусского вокзала к нему подошел незнакомец, - рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - Он попросил брянца передать на станции "Дрогичин" два пакета с продуктами и вещами его жене. Общая стоимость переданных к отправке товаров составила 53 тысячи рублей.

Брянец взял пакеты, но передавать их не собирался. Потому что у него был билет только до Новозыбкова. И в Белоруссию он приехать не мог. Вещи и продукты житель Новозыбкова забрал себе.

Сотрудники транспортной полиции вышли на след и задержали предприимчивого жителя Новозыбкова. На него завели уголовное дело за мошенничество. В ближайшее время его передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU