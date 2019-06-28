СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-28T13:06:12+03:00

В порядок приводят Майский парк, сквер имени Карла Маркса, площадь перед ДК и сквере в поселке Белые Берега, и площадь пред ДК Горького

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В Брянске начали ремонтировать четыре общественные территории, которые выбрали горожане в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Подрядчики должны благоустроить парк Майский в Бежице, сквер Карла Маркса в Советском районе, сквер у ДК Горького в Володарском районе и сквер в поселке Белые Берега.

- За сквер имени Карла Маркса и Майский парке отвечает одна подрядная организация, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрарции. - В Круглом сквере с бетонных парапетов демонтируют гранитные плиты. Их отвезут в мастерскую, где отполируют, срежут острые края и вернут в сквер. Под парапетом зальют новое бетонное основание.

Сквер - объект культурного наследия, который не позволяет проводить никаких кардинальных изменений. Здесь обновят дорожки, реконструируют фонтан. В нем также будет предусмотрена закладная деталь под новогоднюю елку. Появится новое освещение, видеонаблюдение.

Майский парк начали ремонтировать в середине июня. Здесь замостят плиткой все пешеходные дорожки, установят видеонаблюдение, В парке появится стационарный туалет, новые детские игровые площадки. Вместо старого фонтана появится новый - пешеходный с музыкальной и светодинамической функциями.

На площади перед ДК и в сквере в поселке Белые Берега уже демонтировали старый асфальт. Согласно проекту общественное пространство и дорожки в сквере будут замощены плиткой, здесь установят 40 фонарей, скамейки, урны, появится ротонда. Аварийные деревья заменят новыми.

У ДК Горького демонтировали старое покрытие, клумбы, архитектурные формы. Взамен подрядчик уложит тротуарную плитку, установит скамейки, урны, освещение, появятся две ротонды для фотографирования. Обновят и фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU