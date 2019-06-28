Житель Стародубского района угнал у приятеля авто и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-28T11:58:11+03:00

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Житель Стародубского района угнал машину знакомого, пока тот был дома. Об угоне своей иномарки "Фольксваген джетта" в полицию заявил 40-летний брянец.

- Заявитель пояснил, что, вернувшись домой, по привычке оставил машину у калитки, ключи от замка зажигания не стал забирать с собой, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Через некоторое время он выглянул на улицу и не увидел своего авто на привычном месте.

Пропавшую легковушку полицейские нашли через несколько улиц от дома владельца. Угонщик не справился с управлением и врезался в дерево. В этот же день стражи порядка задержали уже имеющего судимость 28-летнего местного жителя.

- Подозреваемый признался, что просто проходил мимо, когда обратил внимание на припаркованный автомобиль знакомого, - говорят в полиции. - Зная о его беспечности, мужчина решил немного прокатиться по улицам, а потом вернуть машину на место. Но врезался в дерево.

На горе-угонщика завели уголовное дело. Ближайшие пять лет он рискует провести за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU