Брянских автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах 30 июня
В воскресенье, 30 июня, брянских водителей ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы ДПС расположатся на 114 километре автодороги "Орел-Смоленск" в Брянском районе.
Как уточнили в областной Госавтоинспекции, главная цель проверок - найти и задержать нетрезвых водителей.
В ГИБДД напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU