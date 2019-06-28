2019-06-28T11:27:51+03:00
Авто

Брянских автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах 30 июня

Сотрудники Госавтоинспекции будут искать нетрезвых водителей
Елена РАКОВА
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Полицейские устроят массовые проверки.Полицейские устроят массовые проверки.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В воскресенье, 30 июня, брянских водителей ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы ДПС расположатся на 114 километре автодороги "Орел-Смоленск" в Брянском районе.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, главная цель проверок - найти и задержать нетрезвых водителей.

В ГИБДД напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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