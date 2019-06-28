Житель Дятьковского района обчистил банковский счет новой знакомой

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-28T11:14:16+03:00

За кражу денег брянец рискует на пять лет отправиться за решетку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После того, как на него вышли полицейские. брянец возместил ущерб

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29-летний житель Дятьковского района попался на краже денег с банковского счета своей знакомой. Правда, 42-летняя жительница Бежицы заметила пропажу своей банковской карты и денег со счета только через неделю после случившегося.

- Женщина рассказала, что неделю назад отдыхала с подругой в одном из городских кафе, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Там они познакомились с двумя мужчинами и весело провели с ними вечер. После этого женщина несколько дней не проверяла, на месте ли ее банковская карта. Обнаружив пропажу и обратившись в банк, горожанка узнала, что еще неделю назад с ее счета сняли 92 тысячи рублей.

Бежичанка написала заявление в полицию. Оперативники быстро вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался один из новых знакомых потерпевшей. Мужчину задержали. Он признался, что подсмотрел PIN-код, когда женщина оплачивала очередной заказ. А потом незаметно вытащил банковскую карту из ее сумочки, пока женщина отлучалась от столика.

Брянец полностью возместил ущерб. Однако от уголовного дела это его не спасло. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU