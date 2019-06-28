За хорошее поведение брянских заключенных награждают отпуском домой

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-28T10:54:04+03:00

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Брянских заключенных за примерное поведение стали поощрять отпуском домой. Срок отлучки - до 15 суток. За последние полгода такой возможностью воспользовались пять сидельцев: двое из клинцовской колонии общего режима №6, трое из суражской колонии-поселения. Кто из осужденных поедет в отпуск из колонии, решает администрация учреждения.

- Выехать за пределы колонии могут положительно характеризующиеся трудоустроенные осужденные, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - А также осужденные, готовящиеся к освобождению. За полгода до истечения срока наказания, осужденных могут отправить в отпуск для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

Чтобы получить отпуск осужденный должен написать заявление. Рассматривая его, начальник колонии учитывает характер и тяжесть преступления, отбытый срок, личность и поведение кандидата.Также отпуск заключенного согласовывают с полицейскими и уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства отпускника. Участковый представляет в УФСИН характеристику семьи, в которую едет осужденный, готовность родственников принять его, условия проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU