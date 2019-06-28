2019-06-28T10:28:10+03:00
Общество

У брянца по ошибке списали долги его тезки

Виновного пристава наказали
Мария Дедкова
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Деньги, списанные по ошибке, брянцу вернули.Деньги, списанные по ошибке, брянцу вернули.Фото: Евгения ГУСЕВА
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У жителя Брянска по ошибке списали с банковского счета долги его полного тезки. Горожанину пришлось обратиться в прокуратуру.

-Во время проверки выяснилось, что в материалах исполнительного производства указан двойник должника с такими же данными, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Несмотря на это, судебный пристав-исполнитель арестовал банковский счет невиновного.

Прокурор потребовал устранить нарушения. Руководителю регионального управления ФССП посоветовали тщательнее следить за подчиненными.

Деньги, списанные по ошибке, брянцу вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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