85 брянских выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-28T12:03:06+03:00

Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник. Фото: Андрей КАРА

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85 брянских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.

29 одиннадцатиклассников получили высший бал по химии, по три - по истории, обществознанию и литературе, по физике, математике (профильного уровня), информатике и ИКТ максимальный результат получили по двое выпускников.

Шестеро ребят написали на сто баллов сразу по два экзамена. Четверым удались ЕГЭ по русскому языку и химии, одному – по русскому языку и истории. Еще один выпускник получил 200 баллов за русский язык и информатику.

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ИСТОЧНИК KP.RU