85 брянских выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов
85 брянских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.
29 одиннадцатиклассников получили высший бал по химии, по три - по истории, обществознанию и литературе, по физике, математике (профильного уровня), информатике и ИКТ максимальный результат получили по двое выпускников.
Шестеро ребят написали на сто баллов сразу по два экзамена. Четверым удались ЕГЭ по русскому языку и химии, одному – по русскому языку и истории. Еще один выпускник получил 200 баллов за русский язык и информатику.
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ИСТОЧНИК KP.RU