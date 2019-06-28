2019-06-28T12:03:06+03:00
Общество

85 брянских выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов

Шестеро ребят набрали сразу 200 баллов
Мария Дедкова
Поделиться:
Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник.Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

85 брянских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Больше всего отличившихся оказалось по русскому языку - 41 выпускник, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.

29 одиннадцатиклассников получили высший бал по химии, по три - по истории, обществознанию и литературе, по физике, математике (профильного уровня), информатике и ИКТ максимальный результат получили по двое выпускников.

Шестеро ребят написали на сто баллов сразу по два экзамена. Четверым удались ЕГЭ по русскому языку и химии, одному – по русскому языку и истории. Еще один выпускник получил 200 баллов за русский язык и информатику.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24