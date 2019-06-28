Жителя Трубчевска будут судить за продажу солнцезащитных очков с камерой и микрофоном
Горожанину грозит до четырех лет колонии
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В Трубчевске под суд пойдет 41-летний местный житель. Его подозревают в продаже спецсредств, предназначенных для негласного получения информации.
По версии следствия, в марте мужчина продал за тысячу рублей солнцезащитные очки со встроенными в них видеокамерой и микрофоном. Объявление о продаже он размещал в интернете.
Теперь жителю Трубчевска, как поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, грозит до четырех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU