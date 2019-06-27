В Брянске у Чашина Кургана пройдут сплошные проверки
Сотрудники ГИБДД будут замерять уровень тонировок стекол автомобилей
Если Вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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В Брянске 28 июня пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить у Чашина Кургана с 16.00 до 18.00, поясняют в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД будут замерять уровень тонировок стекол автомобилей.
В ОГИБДД по Брянску просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.
Если Вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU