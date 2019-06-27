В Брянске у Чашина Кургана пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-27T18:22:33+03:00

Если Вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

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В Брянске 28 июня пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить у Чашина Кургана с 16.00 до 18.00, поясняют в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД будут замерять уровень тонировок стекол автомобилей.

В ОГИБДД по Брянску просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU