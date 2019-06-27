«Динамо-Брянск» сыграет на своем поле с ФК «Смоленск»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-27T18:13:57+03:00

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«Динамо-Брянск» сыграет на своем поле с футбольным клубом «Смоленск». Товарищеский матч пройдет на брянском стадионе в пятницу, 28 июня. Начало в 17.00. Вход на него будет бесплатным.

Брянская команда завершает первую неделю тренировки сезона 2019-2020 годов, сообщают на официальном сайте футбольного клуба. Сине-белые чередуют двухразовые тренировки с занятиями в штатном режиме. А по вечерам занятия проходят на стадионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU