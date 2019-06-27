2019-06-27T18:05:02+03:00
Общество

Успешную реализацию проектов в дорожном строительстве Брянской области отметили на Госсовете в Кремле

В заседании Госсовета принял участие губернатор Александр Богомаз
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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26 июня в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В заседании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководство администрации президента, федеральные министры, губернаторы субъектов Российской Федерации, руководители фракций Государственной Думы.

На заседании Госсовета обсуждались меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Брянская область активно включилась в реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начиная с 2019 года. В 2019 году запланировано выполнение работ по реконструкции Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) протяженностью 0,881 км, в том числе длиной моста 271,44 п.м., реализация которого находится в завершающей стадии работ (торжественное открытие движения по мосту запланировано на 05.07.2019 года); капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 28 объектах, общей протяженностью 58,906 км, в том числе на 3 объектах регионального значения протяженностью 8,740 км и на 25 объектах местного значения протяженностью 50,166 км (город Брянск 24 объекта/48,666 км, Супоневское сельское поселение 1/1,5 км).

Комментируя итоги заседания Госсовета, Александр Богомаз подчеркнул:

- Те задачи, которые президент обозначил в своем выступлении, мы в Брянской области уже реализуем. Согласно целевым показателям по нацпроекту БКАД к 2024 году в нормативном состоянии должны находится 55% дорог, у нас по области он уже составляет 53,8%. В этом году мы сделаем 600 км дорог. Из них 48 по городу Брянску. Продолжится реконструкция мостовых сооружений. Уже 5 июля мы откроем движение по Первомайскому мосту, на очереди Литейный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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