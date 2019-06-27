В центре Брянска из-за ДТП с такси образовалась огромная пробка
Машины перегородили одну сторону проспекта Ленина
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Из-за ДТП в центре Брянска образовалась огромная пробка. Авария случилась днем в пятницу, 27 июня, на проспекте Ленина. Фотографии с места ЧП появились соцсетях.
На дороге столкнулись иномарка и такси. Машины получили незначительные повреждения. Они перегородили одну сторону проспекта Ленина сразу после перекрестка с улицей Горького. Пока на дороге остается затор.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU