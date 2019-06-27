На Первомайском мосту в Брянске устанавливают освещение
Фонари монтируют на опоры контактной сети
Фото: пресс-служба Брянской городской администрация.
Изменить размер текста:
На Первомайском мосту в Брянске начали устанавливать освещение. Фонари монтируют на опоры контактной сети для троллейбусов. На мосту полностью установили перила, скоро будут ставить ограждение между проезжей частью и тротуаром.
За неделю на объекте уложили 100 тонн нижнего слоя асфальта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Откос со стороны Бежицкого района полностью забетонировали. То же самое предстоит сделать со стороны Советского района.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU