На Первомайском мосту в Брянске устанавливают освещение

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-27T17:36:44+03:00

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На Первомайском мосту в Брянске начали устанавливать освещение. Фонари монтируют на опоры контактной сети для троллейбусов. На мосту полностью установили перила, скоро будут ставить ограждение между проезжей частью и тротуаром.

За неделю на объекте уложили 100 тонн нижнего слоя асфальта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Откос со стороны Бежицкого района полностью забетонировали. То же самое предстоит сделать со стороны Советского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU