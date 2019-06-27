Благодаря эффективной работе экономики, грамотной бюджетной политике в Брянской области выделены дополнительные средства на здравоохранение, культуру, строительство детских садов и дорог

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-27T17:30:23+03:00

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27 июня состоялось очередное заседание Брянской областной Думы. Провел его председатель законодательного собрания Владимир Попков. В сессии принял участие губернатор Александр Богомаз.

Парламентарии рассмотрели проект закона Брянской области «О внесении изменений в закон Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Проектом закона предусмотрено увеличение доходов областного бюджета на 1 млрд. 14 млн. рублей, в том числе за счет налоговых доходов — на 764 млн рублей, за счет безвозмездных поступлений — на 250 млн рублей.

По поручению губернатора Брянской области 15 млн рублей выделены на приобретение спортивной экипировки для юношеских хоккейных команд.

На 50 млн рублей за счет налоговых доходов увеличиваются ассигнования дорожного фонда Брянской области. С учетом поступивших средств федерального бюджета в объеме 180 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожный фонд увеличивается на 230 млн рублей и составит в 2019 году 6 млрд. 251 млн рублей.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект Закона «Об исполнении областного бюджета за 2018 год», подготовленный департаментом финансов Брянской области.

Благодаря проведенной работе по развитию доходной базы объем государственного долга за 2018 год сократился на 1 млрд. 451,1 млн рублей с 11,7 млрд (по состоянию на 1.01.2018) до 10,3 млрд (по состоянию на 1.01.2019).

ИСТОЧНИК KP.RU