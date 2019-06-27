В Государственной Думе отметили огромный вклад Брянской области в развитие России

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-27T17:23:34+03:00

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26 июня в Государственной Думе Российской Федерации состоялось торжественное открытие выставки «Брянская область: вчера, сегодня, завтра», посвященной 75-летию образования Брянской области. В нем принял участие губернатор Александр Богомаз.

Брянская область была рождена в годы Великой Отечественной войны и за 75 лет со всей страной прошла уникальный путь. Наши земляки воевали за Родину на фронтах, в партизанском движении и подполье. Восстанавливали страну в послевоенные годы. Упорно трудились ради нашего будущего. И сегодня благодаря усилиям жителей Брянской области, вниманию федерального центра к региону, Брянская область вышла в лидеры по многим направлениям. В этом смогли убедиться посетители выставки.

Особую атмосферу для посетителей выставки создавал ансамбль народной музыки «Ватага», который встретил гостей песнями.

К участникам церемонии обратился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Уважаемые коллеги, гости, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на выставке, посвященной 75-летию со дня образования Брянской области. Для нас это знаковое событие, когда Брянская область представлена в высшем законодательном органе страны, и сегодня от имени жителей Брянской области, от наших ветеранов, от всех руководителей предприятий хочу сказать слова огромной благодарности председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за то, что нам была предоставлена возможность представить здесь нашу выставку. Дорогие друзья, Брянской области исполняется 75 лет, но история региона начинается гораздо раньше. У нас много городов, среди которых и город Брянск, которые имеют 1000-летнюю историю. Брянщина, конечно, славится своими людьми. Мы гордимся великим воином Александром Пересветом, князем Олегом Брянским, нашими великими земляками Федором Ивановичем Тютчевым, Алексеем Константиновичем Толстым и другими людьми, которые прославили нашу Брянскую область. Так совпало, что выставка в Государственной Думе проходит накануне Дня партизан и подпольщиков. Я хочу сказать слова огромной благодарности нашим ветеранам, это наша история, наша гордость.

В завершение губернатор поблагодарил всех гостей выставки и пожелал им дальнейших успехов. Глава региона лично ознакомил почетных гостей с экспозицией. Выставка начинается с героического прошлого Брянской земли. Брянская область была рождена в годы Великой Отечественной войны и за 75 лет со всей страной прошла уникальный путь. Во все времена Брянский край - защитник юго-западных рубежей России. Символом мужества наших земляков является Курган Бессмертия.

Выставка, на которой представлены достижения Брянской области, продлится до 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU