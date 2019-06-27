По факту загрязнения стародубской реки расследуют уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-27T16:32:40+03:00

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По факту загрязнения реки Бабинец в Стародубском районе завели уголовное дело. Неочищенные сточные воды с очистных сооружений муниципального водоканала попали в реку. За неделю, с 24 по 30 января прошлого года, ущерб растительному и животному миру составил 13,6 миллиона рублей. Эти деньги планируют взыскать с горводоканала Стародуба, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Иск в суд подал природоохранный прокурор.

В Стародубе сточные воды с предприятий, производящих молокосодержащие продукты, поступают на городские очистные. Заводы заключили абонентские договоры с водоканалом. Но в сточных водах превышены допустимые значения показателей и концентраций. Еще в 2014-м суд обязал очищать и обезжиривать производственные стоки. А также отремонтировать сооружения предварительной очистки.

Но в марте 2018-го, судя по всему, ситуация осталась прежней. Так как заводам через суд запретили сбрасывать стоки с превышением по нормативным показателям на городские очистные.

Жители Стародубского и Погарского районов и сейчас продолжают жаловаться в надзорные органы на загрязнение рек Вабля и Бабинец, а также Судости. Реки продолжают загрязняться из-за того, что водоканал не может выполнить своего предназначения по очистке сточных вод в полном объеме.

Кстати, еще один похожий скандал в Брянской области, когда в реке Сев погибла рыба, вынудила сырный завод установить дорогостоящие очистные сооружения для молочного производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU